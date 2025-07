UE a aprobat al 18-lea pachet de sacțiuni contra Rusiei

08:30

Poliția este în alertă după dispariția unui băiețel de doar 1 an și 9 luni, în satul Step-Soci din raionul Orhei. Copilul a fost dat dispărut în jurul orei 22:30, când fratele acestuia a alertat autoritățile, menționând că micuțul ar fi ieșit din gospodărie și s-ar fi îndreptat într-o direcție necunoscută.