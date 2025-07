Igor Grosu – PAS exclude orice alianță post-electorală cu MAN și cu Partidul Nostru

09:00

Apicultorii din Republica Moldova se confruntă cu o criză fără precedent, după ce înghețurile târzii și lipsa precipitațiilor din primăvara acestui an au compromis aproape complet producția de miere de salcâm și tei. Potrivit lui Ion Maxim, președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, pierderile sunt estimate la circa 90 la sută, iar apicultorii sunt nevoiți să-și ... Criză în apicultura moldovenească – Producția de miere din 2025 compromisă în proporție de 90 la sută The post Criză în apicultura moldovenească – Producția de miere din 2025 compromisă în proporție de 90 la sută appeared first on Politik.