100 de agenți economici scapă de controale fiscale pe o perioadă de doi ani

Consiliul Uniunii Europene a decis să impună noi sancțiuni împotriva a șapte persoane și trei organizații din Republica Moldova, acuzate de implicare în acțiuni care ar urmări destabilizarea și subminarea suveranității, independenței, statului de drept și a democrației în Republica Moldova. Printre cei vizați de măsurile restrictive se numără persoane …