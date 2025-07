Profesorii de educație fizică – instruiți în domeniul sportului adaptat

14:50

Pentru prima dată în peste cinci decenii, barajul lacului de acumulare din orașul Rîșcani este reconstruit, datorită unei investiții de peste 2,6 milioane de lei oferite de European Union in the Republic of Moldova. Proiectul vizează modernizarea sistemului de evacuare a apei și consolidarea structurii barajului, ceea ce va reduce considerabil riscul de inundații și […]