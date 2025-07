Zelenski a numit un nou ministru al Apărării și vrea ca Ucraina să îşi producă jumătate din armament

10:50

Procuratura informează despre condamnarea a doi bărbați, în vârstă de 41 și 52 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de copii, pornografie infantilă și atragerea minorei la consumul ilegal de droguri. Potrivit sentinței, inculpații au fost recunoscuți vinovați și condamnați la pedepse de 16 și, respectiv, 18 ani de …