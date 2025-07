Ministerul Educației a venit cu o reacție în cazul elevei agresate fizic în fața mai multor minori

09:00

Președinta Maia Sandu afirmă că Republica Moldova este vizată în această perioadă de o intensificare a campaniilor de dezinformare, pe care le atribuie direct propagandei ruse. Într-un mesaj pe Facebook, șefa statului susține că scopul acestor acțiuni este de a destabiliza situația internă și de a discredita parcursul european al țării.