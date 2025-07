foto, video | Bombă de 500 kg, lansată de ruși asupra unei piețe din Donețk, în timp ce oamenii erau la cumpărături

17:50

Circulația rutieră în Piața Marii Adunări Naționale va fi limitată timp de două seri, azi și mâine. Astfel, circulația rutieră va fi restricționat în ambele zile de la ora 16:30, până la ora două noapte. Măsura este luată în contextul întrunirilor publice programate în zonă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, în perioada 14 – … The post Centrul Chișinăului închis pentru două seri. Cum va circula transportul public first appeared on ZUGO. Articolul Centrul Chișinăului închis pentru două seri. Cum va circula transportul public apare prima dată în ZUGO.