Horoscop 14 iulie 2025. Vor intra bani în contul unei zodii

15:30

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat decizia autorităților române de a impune o interdicție de intrare pe teritoriul României primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban. Măsura, valabilă în întreg Spațiul Schengen, a fost justificată de statul român prin considerente legate de siguranța națională. Grosu a subliniat că opinia sa despre Ion Ceban rămâne neschimbată: „Opinia noastră […] The post VIDEO // Igor Grosu, prima reacție după interdicția impusă lui Ion Ceban: ”Este o conservă a Kremlinului” appeared first on Omniapres.