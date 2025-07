Trump Organization își extinde prezența în Balcani printr-un proiect imobiliar în România

18:00

Ion Iliescu rămâne internat, după mai bine de o lună de când a ajuns la spital. Fostul președinte român are nevoie în continuare de oxigen și tratament ajustat în funcție de necesități. Ex-oficialul se află în Secția anestezie și terapie intensivă, conform gândul.ro. Iliescu are complicații de respirație, au relatat sursele publicației, după ce s-a […]