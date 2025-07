Ce porți la plajă peste costumul de baie? 5 piese care îți transformă vacanța într-un moment de stil

06:10

Lipsa unui somn regulat nu afectează doar starea de spirit sau concentrarea, ci poate accelera îmbătrânirea musculară și reduce forța fizică pe termen lung, avertizează un studiu recent realizat de cercetătorii de la King’s College London. Un nou studiu publicat în prestigioasa revistă Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) scoate la iveală un […] Post-ul Somnul perturbat grăbește îmbătrânirea: un nou studiu trage un semnal de alarmă apare prima dată în Observatorul de Nord.