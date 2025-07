„Memorie obscură: Chișinău, Odesa, Tbilisi” – expoziție de fotografie la Turnul de Apă

12:00

Aeroportul Internațional Chișinău organizează licitații pentru locațiunea unor active neutilizate, pe o perioadă de cinci ani. Solicitanții pot prezenta cererea de participare nu mai târziu de 25 iulie, anunță compania,…