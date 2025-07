R. Moldova marchează 30 de ani de la aderarea la Consiliul Europei. Ministrul de externe: „A fost un pilon esențial al progresului nostru”

17:50

Liderii Uniunii Europene au început să sosească la Reședința de Stat din Chișinău, unde urmează să participe la primul summit Republica Moldova – UE. Aceștia sunt întâmpinați de președinta țării, Maia Sandu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.  Summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană este organizat sub egida președintei Maia Sandu, a președintelui Parlamentului, Igor … The post live | Conducerea UE ajunge la Reședința de Stat din Chișinău, unde are loc summitul first appeared on ZUGO. Articolul live | Conducerea UE ajunge la Reședința de Stat din Chișinău, unde are loc summitul apare prima dată în ZUGO.