IPN | Agenda culturală | 13 iulie

09:40

Aeroportul Mărculești trece sub administrarea Aeroportului Internațional Chișinău. O hotărâre în acest sens a fost votată în plenul Parlamentului, în lectură finală, transmite IPN. Potrivit proiectului de lege, aeroportul Mărculești…