video | Danemarca va dona circa 6,7 milioane de euro pentru R. Moldova. Cum vor fi folosiți banii

Mama luptătoarei de performanță Anastasia Nichita a apărut într-un video în care afirmă că se află într-o stare precară de sănătate și că are nevoie de ajutor pentru a-și continua tratamentul. Potrivit femeii, acesta a suferit un accident grav în luna februarie. „Nici măcar o căldare de apă nu are cine să-mi aducă", a adăugat …