Prețurile de consum continuă să crească: Serviciile și alimentele, în topul scumpirilor din iunie 2025

Nu poți fi în același timp și mincinos, și cinstit. De 4 ani suntem amăgiți și furați continuu. Zeci de miliarde au fost furate direct prin deciziile comisiei pentru situații excepționale, și noi am înghiți. Am înghiți dezbinarea și discriminarea noastră. Am înghițit umilirea și amăgirea pensionarilor, a medicilor și învățătorilor cu pomeni electorale – […]