Deputații condamnați Lozovan și Nesterovschi au fugit în Rusia prin Ucraina – Autoritățile sunt nedumerite  

17:40

Guvernul a reacționat astăzi la situația agricolă din sudul Republicii Moldova, în contextul unui apel lansat de Asociația „Forța Fermierilor”, care atrage atenția asupra unei crize severe în sectorul agricol din această regiune, provocată de înghețurile din primăvara acestui an și seceta prelungită. În urma acestui apel, autoritățile au subliniat că fermieri care au suferit ... Statul promite sprijin pentru fermierii din sudul ţării afectați de secetă The post Statul promite sprijin pentru fermierii din sudul ţării afectați de secetă appeared first on Politik.