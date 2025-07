La Rîșcani continuă reabilitarea digului pentru lacul Malinovca – Primarul Bogatico, Partidul Nostru – „Lucrările sunt executate calitativ și vor fi finalizate la timp”

12:50

Marian Lupu, liderul Partidului „Respect Moldova", a anunțat marţi, 8 iulie, că judecătorul Victor Micu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),s-a alăturat formațiunii. „Încă un om de valoare și un profesionist desăvârșit se alătură echipei noastre. Este vorba despre Victor Micu, un specialist cu o vastă experiență în domeniul justiției, un om integru, ...