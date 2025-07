Activistul civic, Igor Cujba, zis „Americanul”, explică de ce îl susține necondiționat pe Renato Usatîi

11:40

Partidul Politic Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a organizat duminică, 6 iulie, ședința Consiliului Politic Național, în cadrul căreia a fost stabilită strategia de consolidare a curentului unionist. Președintele AUR Moldova, Boris Volosatîi, a declarat că formațiunea își asumă rolul de lider al mișcării unioniste, subliniind că Unirea cu România este „singura ... AUR Moldova își asumă rolul de lider al mișcării unioniste: „Unirea cu România este singura cale de salvare națională"