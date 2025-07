Aer poluat în Chișinău și Bălți din cauza caniculei: Cu cât a fost depășită norma zilnică

20:50

Președinta Maia Sandu, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, susține o conferință de presă după încheierea lucrărilor primului summit Republica Moldova – Uniunea Europeană. NM transmite în direct declarațiile. The post LIVE Summitul UE-Moldova: primele declarații de presă alături de Maia Sandu appeared first on NewsMaker.