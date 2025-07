Alegeri repetate la Boldurești pe 20 iulie: Rezultatul turului II din 1 iunie, anulat

14:50

Moldova va fi, timp de două zile, sub influența unui cod portocaliu de caniculă. În perioada 6-8 iulie, în majoritatea raioanelor, cu excepția celor de la Nord, temperatura maximă a aerului va ajunge la +36…+38°C. Codul portocaliu de caniculă se extinde, de la Sud, spre Nord, până în raioanele Fălești, Florești și municipiul Bălți. Pentru […]