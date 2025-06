NEWS ALERT! Unul dintre cei mai periculoși criminali a evadat din închisoare

07:30

Chatboții dotați cu inteligență artificială (AI) pot afecta inteligența utilizatorilor, încetinind dezvoltarea gândirii critice, a memoriei și a limbajului, arată un studiu realizat de Massachusetts Institute of Technology (MIT), citat de The Telegraph. O cercetare realizată de Massachusetts Institute of Technology (MIT) a constatat că persoanele care s-au bazat pe ChatGPT pentru redactarea unor eseuri […] Articolul Studiu: AI și creierul uman: Chatboții inhibă gândirea critică apare prima dată în SafeNews.