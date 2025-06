FOTO // Maia Sandu, la Festivalul Surorilor Osoianu: Ele au dus Moldova în lume, prin vocea lor

08:00

Preşedintele american Donald Trump a raportat venituri de 57,4 milioane de dolari dintr-un proiect de criptomonede, potrivit unei declaraţii financiare depuse vineri la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, transmite The Financial Times, potrivit News.ro. Concret, veniturile provin din participarea sa la World Liberty Financial (WLF), o platformă crypto pe care o susţine împreună cu fiii […]