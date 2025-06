„Made in Moldova”. Ce se ascunde sub eticheta hainelor de brand

Sute de femei au rămas fără loc de muncă și fără salariile cuvenite, după ce fabrica de textile Floreana Fashion s-a închis. Afacerea cu capital străin a fost pusă pe roate în 2004, avea șase filiale și cosea pentru mai multe branduri internaționale. După ani în care au lucrat în condiții mizere și pe salariul […] The post „Made in Moldova”. Ce se ascunde sub eticheta hainelor de brand appeared first on Rise Moldova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Rise.md