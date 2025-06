Cursul valutar BNM pentru 13 iunie

03:30

În partea de sud a Pămîntului, sub stratul gros de gheață al Antarcticii, în regiunea cunoscută sub numele de Ținutul Wilkes, oamenii de știință au descoperit un vast peisaj preistoric, care a fost complet ascuns privirii umane timp de milioane de ani.Despre această descoperire au relatat autorii unui studiu publicat în revista Nature Communications. Sub un strat de gheață de peste 1,5 kilomet