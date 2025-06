Harkov sub foc în noaptea de 11 iunie: drone iraniene „Shahed” lovesc cartiere rezidențiale

15:10

Armata israeliană a anunțat descoperirea corpului lui Mohammed Sinwar, lider militar al Hamas, împreună cu alți comandanti, într-un tunel amplu situat sub Spitalul European din Khan Younis. Sinwar ar fi fost ucis într-un atac din 13 mai, corpul fiind identificat ulterior prin analiză ADN. Tunelul, aflat sub secția de urgență a spitalului, funcționa ca un …