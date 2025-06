Franţa vrea să treacă X la platforme pornografice: Mai multe ţări s-au plâns de conţinutul de pe reţea

17:00

Marina Cârnaț dezvăluie că a ținut în secret vestea despre a 10-a sarcină chiar și față de propriul soț. însărcinată imediat cum a aflat: „Era ceva ce simțeam că trebuie să port mai întâi în liniște. A venit pe neașteptate, dar nu din întâmplare. Eu am făcut o promisiune Domnului când am rămas însărcinată cu Tamia (al 7-lea bebe) ca nu mai intervin în această sferă… am lăsat totul în mâinile Domnului și e atat de interesant să trăiești așa!”, a scris bloggerița, pe rețele.