PSRM organizează Marșul Familiei în aceeași zi cu Pride-ul comunității LGBTQ+

19:20

Recolta de fructe din acest an va fi foarte mică din cauza înghețurilor târzii, a declarat președintele Asociației „Moldova-Fruct”, Vitalie Gorincioi. Potrivit acestuia, cele mai mari pierderi au fost înregistrate de către deținătorii de livezi de cireși, vișini, piersici și caiși. În același timp, și merii au fost afectați de temperaturile scăzute, inclusiv de grindina … The post Moldova Fruct: „Recolta de fructe din acest an va fi foarte mică” first appeared on ZUGO. Articolul Moldova Fruct: „Recolta de fructe din acest an va fi foarte mică” apare prima dată în ZUGO.