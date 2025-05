Dodon riscă amendă pentru panglica Sfântului Gheorghe: „Nu voi renunța la simbolurile Victoriei”

10:00

De Ziua Internațională a Copilului, Banca Națională a Moldovei (BNM) va fi alături de cei mici pentru al doilea an consecutiv la un eveniment cu adevărat special, menit să aducă copiilor bucuria de a crea și a învăța într-un mod distractiv și captivant. Evenimentul, organizat sub genericul „Acceptă PROVOCAREA! Trăiește AVENTURA!”, se va desfășura pe 1 iunie 2025, între orele 11:00 și 14:00, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău, sub egida Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și a Centrului Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”.