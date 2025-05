VIDEO Ion Munteanu, noul judecător al Curţii Supreme de Justiție a depus jurământul

21:50

Ministerul Mediului a lansat concursul național de inovație IT „EcoTech – Soluții IT pentru un mediu mai curat". Perioada de înregistrare a echipelor este până la 9 iunie 2025. „În parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și cu implicarea directă a Incubatorului Inovativ IT4BA ASEM, anunțăm lansarea oficială a procesului de înscriere […]