Peste 74.000 de ucraineni cu statut de protecție temporară sunt refugiați în R. Moldova

16:00

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Hanoi, că „pur şi simplu a glumit" cu soţia sa, aşa cum fac „destul de des", după ce The Associated Press a publicat imagini în care Brigitte Macron îi împinge faţa cu mâinile, relatează BFMTV, preluată de news.ro. Emmanuel Macron dezminte astfel orice „scenă domestică" între el și soția sa, Brigitte. „Pur și simplu am glumit"