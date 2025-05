Un autocamion cuprins de flăcări în localitatea Rădeni. Pompierii au reușit lichidarea incendiului în mai puțin de o oră

11:00

Preşedintele american Donald Trump a declarat că politica sa tarifară are ca scop promovarea producţiei interne de tancuri şi produse tehnologice, nu de pantofi sport şi tricouri, relatează Reuters. În declaraţiile făcute reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One în New Jersey, Trump a afirmat că este de acord cu comentariile secretarului […]