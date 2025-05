Horoscop 26 mai 2025. Zodia pentru care astăzi se schimbă radical planurile

10:00

Renato Usatîi a fost prezent la Fălești pe 22 mai, de Hramul localității, sărbătorit cu ocazia Sfântului Nicolae, pentru a-i felicita pe locuitorii orașului său natal. „Sunt bucuros să mă aflu astăzi aici, în orașul meu natal, unde am crescut, am absolvit școala, unde am învățat lucruri frumoase și unde fiecare loc îmi este cunoscut […]