Ozempic este vândut ilegal în Moldova prin rețele sociale! „Pastila-minune” pentru slăbit implică riscuri serioase

Viața din nou bate filmul. Vedeta filmului Disney „The Little Mermaid”, Halle Bailey, celebră în special datorită rolului sirenei Ariel, trăiește un adevărat coșmar în realitate. Aceasta e hărțuită fizic, moral și abuzată chiar și online de către fostul iubit, cu care are un copil. Judecătorul a dispus marți ca DDG, al cărui nume real […] Articolul Ariel din filmul „Mica sirenă”, bătută crunt de iubitul ei în viața reală! Actrița are vânătăi și un dinte spart apare prima dată în CanCan.