video, foto | Vântul puternic și grindina au făcut ravagii la Bălți și Sîngerei

12:40

Rodica Vizitiu, cetățeană a Republicii Moldova, și cei trei copii minori ai săi se află de peste un an blocați în Fâșia Gaza, într-o zonă devastată de conflictul armat. După moartea soțului – ucis în timpul operațiunilor militare – familia a rămas fără sprijin și este expusă riscurilor de război și foamete, potrivit relatărilor familiei. … The post O văduvă moldoveancă cu trei copii, blocată în Gaza. Petiție online pentru repatriere de urgență first appeared on ZUGO. Articolul O văduvă moldoveancă cu trei copii, blocată în Gaza. Petiție online pentru repatriere de urgență apare prima dată în ZUGO.