CEC nu a sancționat MAN. Neregulile depistate în rapoartele financiare

10:10

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) are un nou director adjunct. Este vorba de Dumitru Florea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președinta Maia Sandu a semnat decretul marți, 13 mai 2025. Sergiu Druță, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), a plecat din funcție, decretul privind demisia acestuia a fost … The post doc | Un nou director adjunct la SIS: Decretul, semnat de Maia Sandu first appeared on ZUGO. Articolul doc | Un nou director adjunct la SIS: Decretul, semnat de Maia Sandu apare prima dată în ZUGO.