În atenția locuitorilor municipiului Bălți! Traficul pe str. Sofia este restricționat

21:30

️Luni a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Pe ordinea de zi a fost inclus subiectul privind lichidarea surpării formate sub stratul de beton al carosabilului de pe strada Sofia. Potrivit estimărilor preliminare, golul subteran are un volum de peste 40 de metri cubi. ️După examinarea mai... Read More →