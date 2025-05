Decizie ”Cu privire la cererea Asociației obștești „Vocea Nordului””

20:20

Examinând în şedinţa din 15 aprilie 2025 cererea din 21 martie 2025 a „SFC Media” SRL, deținător al licenței serviciului media audiovizual ONE TV, semnată de doamna Ana Butnariuc, director administrativ „SFC Media” SRL, prin care se solicită înscrierea postului de televiziune ONE TV în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, analizând materialele difuzate/publicate pe postul ONE TV,bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1] și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2], Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie: Se acceptă înscrierea postului de televiziune ONE TV în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Experte mun. Chişinău, Republica Moldovanr. 09 din 15 aprilie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf [2] https://consiliuldepresa.md/upload/regulament-registrul-semnatarilor-cdpdf-67d1932d06139.pdf