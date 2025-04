O companie aeriană lansează o cursă directă din Chișinău spre Berlin

16:05

Peste 42 000 de cazuri de boli transmisibile sunt prevenite în fiecare an datorită imunizării de rutină, indică un raport realizat la nivel național în Moldova. Campania dedicată Săptămânii Europene a Imunizării se desfășoară în acest an între 27 aprilie și 3 mai, sub egida Ministerului Sănătății și cu suportul partenerilor internaționali, transmite IPN.