Un copil a deteriorat un tablou în valoare de 50 de milioane de euro într-un muzeu din Rotterdam

Un copil a deteriorat grav una dintre cele mai valoroase picturi ale Muzeului Boijmans Van Beuningen, din Rotterdam, Olanda, anunță publicația AD. Opera de artă, „Grey, Orange on Maroon, No. 8", a artistului american Mark Rothko, are o valoare estimată cuprinsă între 40 şi 50 de milioane de euro. Incidentul a avut loc la Depot

