BERD în căutarea unui investitor a portului Giurgiulești – Guvernul va media tranzacția

12:30

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că a decis o pauză de 90 de zile în aplicarea tarifelor vamale „reciproce” impuse importurilor din zeci de țări. Va fi menținut însă un tarif universal de 10% pentru toți partenerii comerciali. Măsura are efect imediat. Acest moratoriu de 90 de zile nu se aplică însă și ... Războiul comercial se amână – Trump suspendă pentru 90 de zile tarifele vamale majorate, cu excepția Chinei The post Războiul comercial se amână – Trump suspendă pentru 90 de zile tarifele vamale majorate, cu excepția Chinei appeared first on Politik.