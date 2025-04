FOTO În flăcări de Florii! Biserica din Gârbova, intră în reparații în Săptămâna Patimilor

11:10

Preşedintele american Donald Trump cataloghează drept „oribil” bombardamamentul soldat duminică cu cel puţin 34 de morţi şi 117 răniţi la Sumî, în nord-estul Ucrainei, însă fără să acuze în mod direct Rusia, relatează AFP. Trump called the Russian strike on Sumy, which killed 34 people and injured over 100, “horrible.” pic.twitter.com/KHmj3HYEap — KyivPost (@KyivPost) April [...] Articolul VIDEO Trump despre atacul rusesc din Sumî: „Cred că este teribil. Şi mi s-a spus că au făcut o greşeală” apare prima dată în NordNews.