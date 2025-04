MAE de la Chișinău condamnă atacul rușilor din regiunea Sumî – Rămânem alături de cei care apără viața – Reacția SUA

22:50

Novak Djokovic, dublu campion la turneul Masters de la Monte Carlo, a fost eliminat încă din turul al doilea de către Alejandro Tabilo, care-l eliminase și anul trecut la Roma, tot în minimum de seturi. Novak Djokovic, cel mai titrat tenismen din istorie, a fost departe de cea mai bună versiune a sa și a ... Djokovic, OUT în turul 2 la Mastersul de la Monte Carlo – Un cilian i-a stricat planurile lui Nole