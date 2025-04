Al doilea acord de ajutor de stat: investiție de 180 milioane lei în creșterea păsărilor și nutrețuri

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a semnat astăzi cel de-al doilea acord de ajutor de stat destinat investițiilor strategice, reconfirmând angajamentul Guvernului de a susține capitalul privat care creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Acordul a fost semnat cu o afacere de familie din sectorul agroalimentar, specializată în creșterea păsărilor și fabricarea hranei pentru animale, cunoscută sub brandul Axedum. Valoarea totală a investiției ajunge la 180 de milioane de lei, dintre care statul va asigura 90 de milioane de lei, echivalentul a 50% din valoarea totală a proiectului: 22,5 milioane de lei vor fi oferite sub formă de grant nerambursabil; 67,5 milioane de lei vor consta în facilități fiscale, prin scutirea de 50% la impozitul pe venit. Fondurile vor fi utilizate pentru construcția unui complex furajer modern, cu o capacitate de procesare de până la 20 de tone pe oră, dotat cu tehnologie avansată de sterilizare a nutrețurilor, menită să asigure calitatea și siguranța hranei pentru animale, reducând riscul contaminării cu boli. Extinderea planificată va genera cel puțin 30 de locuri de muncă, contribuind direct la dezvoltarea economică a regiunii și la consolidarea producției locale. ,,Ne dorim o economie performantă și inovatoare, aici, acasă. Prin acest mecanism, sprijinim antreprenorii să investească în tehnologii moderne, în produse cu valoare adăugată, în viitorul nostru economic. Agricultura rămâne un pilon esențial pentru dezvoltarea țării, iar acest acord confirmă că statul este un partener de încredere pentru cei care produc calitate și creează locuri de muncă ”, a declarat viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor. Mecanismul de ajutor de stat pentru investițiile din industria Republicii Moldova reprezintă un angajament clar al Guvernului Republicii Moldova de a sprijini industria și investitorii din Republica Moldova – locali și străini, printr-un cadru clar, predictibil și bine structurat, care respectă standardele europene și este menit să aducă beneficii reale în toată țara. „A fost un proces simplu, transparent și rapid. Acest sprijin nu înseamnă doar investiții — înseamnă un pas sigur spre un viitor mai stabil, mai responsabil. Ne ajută să creștem capacitatea de export, dar și să oferim un produs mai calitativ, sigur și competitiv. Este o investiție care aduce plusvaloare cerealelor locale și susține agricultura Republicii Moldova.” a menționat Dumitrița Cojocaru. Companiile mari și mici care investesc în extinderea și dezvoltarea afacerii, statul le poate restitui până la 60% din investițiile realizate în următoarele domenii: industria electronică; industria chimică și farmaceutică; industria prelucrătoare de mașini și componente auto; industria textilă și de îmbrăcăminte; industria materialelor de construcție și industria alimentară. Ajutorul de stat este atribuit după formula: 25% oferite sub formă de granturi nerambursabile, iar 75% din suma restituită este alocată sub formă de scutiri de 50% la impozitul pe venit. În următorii trei ani, Guvernul își propune să susțină cel puțin 150 de afaceri cu un buget planificat de 2 miliarde de lei. Pentru mai multe detalii despre mecanismul de sprijin și criteriile de eligibilitate, accesați aici: https://mded.gov.md/domenii/ajutor-de-stat/.

