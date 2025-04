SUA solicită Ucrainei controlul unei conducte cruciale care transportă gaz rusesc

08:00

Maistrul de la Asociația de gospodărire a Spațiilor Verzi din capitală, responsabil de tragedia de acum trei din parcul „Alunelul” când o creangă a căzut și a ucis o fetiță de doar un an, a fost condamnat la 1 an de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru o perioadă de probă de 2 […] Articolul Tragedia din parcul Alunelul: Maistrul de la „Spaţii Verzi”, responsabil de moartea unei fetiţe de un an, scapă de închisoare apare prima dată în SafeNews.