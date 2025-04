Creștinii ortodocși sărbătoresc Duminica Floriilor

09:15

Republica Moldova s-a alăturat oficial, în data de 10 aprilie, țărilor care marchează „Ziua Sportului Curat”, o inițiativă care are scopul să promoveze integritatea în sport și să încurajeze obținerea performanțelor prin efort onest. Această dată este instituită pentru a educa sportivii, antrenorii și publicul larg cu privire la pericolele dopajului și importanța unui mediu sportiv bazat pe onestitate. „Instituirea Zilei Sportului Curat reprezintă un pas firesc în cadrul eforturilor naționale de prevenire a consumului de substanțe interzise și de protejare a sănătății și integrității sportivilor de toate vârstele. Mă bucur că Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai puține cazuri depistate în acest sens. Statul sprijină sportivii de performanță prin instrumente viabile, care dau rezultate notabile – iar în ultima perioadă, am fost martori la aceste rezultate excepționale”, a declarat Sergiu Gurin. În fiecare an, cu prilejul acestei zile, vor fi organizate campanii de conștientizare, activități educative și acțiuni de informare. Inițiativa își propune să atragă atenția asupra riscurilor asociate dopajului și să promoveze sportul bazat pe muncă, disciplină și spirit competitiv sănătos.