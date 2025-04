Marian Lupu ales președinte al partidului „Mişcarea Respect Moldova” – Vrea să aducă formațiunea la guvernare

11:40

Fostul premier Vlad Filat critică conceptul noii rectificări bugetare adoptate de autorități. Filat consideră că sub eticheta superficială de „Buget Plus”, actuala guvernare încearcă să acopere o realitate gravă și anume existența celui mai dezechilibrat buget din ultimii 22 de ani care împinge țara într-o dependență totală de împrumuturi din afară fără avea o viziune, ... Filat despre Bugetul Plus – Guvernarea nu înseamnă să dai impresia că ai bani, înseamnă să știi cum îi faci The post Filat despre Bugetul Plus – Guvernarea nu înseamnă să dai impresia că ai bani, înseamnă să știi cum îi faci appeared first on Politik.