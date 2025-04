Alegerile din Ucraina, amânate din nou: Legea marțială ar putea fi prelungită și după 9 mai

11:00

Polițiștii Secției patrulare Chișinău, sub egida Inspectoratului Național al Poliției, au identificat doi șoferi care puneau în pericol siguranța traficului rutier, aflându-se la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Primul incident pe strada Valea Crucii, un bărbat în vârstă de 45 de ani, care conducea un Volkswagen, a atras atenția patrulei prin modul […] Articolul Doi șoferi din Chișinău prinși conducând sub influența marijuanei apare prima dată în SafeNews.