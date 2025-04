VIDEO | Ansamblul de dans „Nufărul” din Cahul a cucerit „Românii au Talent” – 4 de DA pentru un spectacol de excepție

16:00

Cetățenii Republicii Moldova vor fi aprovizionați cu apă potabilă de calitate, în conformitate cu cele mai recente standarde de sănătate publică. Un proiect de modificare a Legii privind calitatea apei potabile a fost votat de Parlament în prima lectură. Scopul principal al proiectului este de a proteja sănătatea cetățenilor, prin reglementarea cerințelor privind asigurarea accesului populației la surse sigure de apă potabilă. Documentul prevede actualizarea listei parametrilor de calitate a apei potabile supuși verificării și instituirea unui sistem de evaluare și gestionare a riscurilor de contaminare a acesteia. De asemenea, proiectul reglementează procedura de acordare a derogărilor furnizorilor de apă potabilă, stabilind mecanismele și autoritățile responsabile pentru aprobarea acestora, precum și lista parametrilor pentru care se acceptă derogarea cu limitele valorilor concentrației maxime admisibile. Inițiativa legislativă mai prevede realizarea unor măsuri de gestionare a riscurilor în ceea ce privește distribuirea apei. Instituția responsabilă de monitorizarea calității apei potabile la nivel național este Agenția Națională pentru Sănătate Publică. La solicitarea furnizorului de apă potabilă, instituția respectivă va examina și va acorda derogările conform parametrilor stabiliți. Inițiativa legislativă conține și unele prevederi ce țin de atribuțiile autorităților publice locale. Astfel, APL-urile vor fi obligate să identifice persoanele care au acces limitat la apă, să asigure conectarea lor la rețeaua de distribuție și să informeze cetățenii despre calitatea apei. Specialiștii în sănătate publică atenționează că bolile condiționate de consumul de apă potabilă contaminată microbian sau chimic constituie o problemă majoră pentru sănătatea oamenilor. Poluarea industrială și agricolă, prin folosirea tot mai frecventă a pesticidelor și îngrășămintelor chimice se numără printre factorii care contribuie la contaminarea apei. Prin acest proiect se urmărește reducerea, până în anul 2030, a ponderii de probe de apă neconforme la parametrii chimici sub 25 % și la cei microbiologici sub 10 %, modernizarea stațiilor de tratare a apei de suprafață, inclusiv cu asigurarea a 100 % din sisteme de apeduct cu instalații de dezinfecție a apei potabile. Potrivit datelor statistice din 2023, circa 63 % din localitățile Republicii Moldova au avut acces la alimentare cu apă potabilă din sistemele publice. Cifra este în creștere cu circa 13 % comparativ cu 2018. Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE și urmărește actualizarea reglementărilor existente pentru a răspunde provocărilor în privința calității apei potabile. Documentul urmează a fi examinat de Parlament în lectura a doua.