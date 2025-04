Tiraspolul neagă prezența lui Nesterovschi pe teritoriul său: „Mi se pare că situația deja a ieșit din limitele unui bun-simț”

14:30

Ambasadorul Moldovei în Federația Rusă a fost convocat la Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova. Lilian Darii a primit notificare despre declararea „persona non grata" a trei angajați ai Ambasadei R. Moldova. Decizia Moscovei vine după ce trei diplomați ai Ambasadei Rusiei la Chișinău au fost declarați „persona non grata"