Guțul, transferată din penitenciar în arest la domiciliu

09:50

Poșta Moldovei dezminte informațiile potrivit cărora într-un oficiu poștal ar exista un anunț privind deservirea pensionarilor cu traducător contra cost. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reprezentanții instituției au reiterat angajamentul de a oferi servicii de calitate tuturor cetățenilor, indiferent de limba pe care o vorbesc. „Întreprinderea rămâne dedicată misiunii sale de a oferi servicii de … The post Poșta Moldovei dezminte informațiile: Deservirea pensionarilor cu traducător nu se face contra cost first appeared on ZUGO. Articolul Poșta Moldovei dezminte informațiile: Deservirea pensionarilor cu traducător nu se face contra cost apare prima dată în ZUGO.